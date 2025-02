Traslladen 250.000 abelles a Maials per estudiar com milloren la pol·linització dels arbres

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El projecte Redicat, dedicat a salvaguardar les abelles, ha iniciat aquest dimecres el seu vessant d'investigació amb el trasllat de 10 arnes, que sumen unes 250.000 abelles, a la finca experimental de la Devesa de Maials, un terreny gestionat per la Diputació de Lleida i l'IRTA. L'objectiu és estudiar com la presència d'aquests insectes contribueixen a millorar la pol·linització de les oliveres i ametllers del camp. Es tracta d'abelles rescatades de zones urbanes del Camp de Tarragona, sobretot de municipis de l'Alt Camp com Alcover i Valls. Els resultats del projecte es veuran d'aquí a uns 3 o 5 anys i es preveu que es tradueixin amb un increment de la producció i fruits més simètrics, grans i de major qualitat.

El projecte Redicat se centra en el rescat d'eixams ubicats en espais urbans mitjançant la instal·lació de caixes-niu i el seu trasllat a zones rurals, on poden continuar exercint la seva funció fonamental en l'ecosistema. Un dels seus promotors és l'Ajuntament de Riner, que ha celebrat que amb la prova pilot a Maials, el projecte "fa un pas més" i s'endinsa en el terreny de la investigació. "Aquesta fase consolidarà més el projecte, ja que no només serà mediambiental i educatiu, sinó també científic", ha valorat el seu alcalde, Joan Solà.

La prova pilot consisteix en la instal·lació de deu arnes en un extrem de la finca experimental la Devesa de Maials. Es tracta d'una finca de 7 hectàrees d'ametllers i envoltada d'altres camps d'oliveres. A cadascuna de les caixes hi viuen entre 20.000 i 30.000 exemplars d'aquests insectes, és a dir uns 250.000 animals en total, els quals es preveu que es moguin per un perímetre d'1,5 quilòmetres.

Els estudis els realitzaran experts de l'IRTA i aniran encaminats a estudiar la contribució de les abelles en la millora de la pol·linització dels arbres. També es vol promoure la producció de la mel i la conservació de la biodiversitat. El president de l'Associació Amics de les Abelles, Joan Maria Llorens, ha destacat la necessitat d'apostar per aquest vessant científic perquè actualment "hi ha pocs estudis" al respecte.

Els primers resultats, ha afegit Llorens, es començaran a veure d'aquí a tres anys i la previsió és que l'acció de les abelles es tradueixi al camp amb "un increment de la producció, un fruit més ben hormonat i amb un peduncle més resistent i amb un fruit més simètric, gran i de qualitat", ha afegit.