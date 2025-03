La modernització del reg acaba amb el projecte del port sec del Segrià

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La modernització del regadiu d’Almacelles, del qual queden per tecnificar 1.700 de les 4.400 hectàrees del terme, suposarà l’abandó definitiu del projecte del port sec d’Alguaire, una plataforma amb una viabilitat que quedava bastant en dubte amb el desenvolupament de la propera Ponentia a Tamarit de Llitera, que comptava amb unes obres al costat de la via fèrria Lleida-Saragossa que ja han començat, i amb l’acceleració dels tràmits per posar en marxa el polígon Torreblanca a la capital de Ponent.

El projecte de modernització, que inclou 300 ha a Alguaire i Almenar, acaba de cobrir una altra fita temporal amb la presentació d’ofertes per a l’avaluació ambiental, el disseny de la concentració parcel·lària i l’assistència tècnica de la seua execució.

Segons recull el portal de contractes de la Generalitat, l’actuació, amb un pressupost de sortida de 838.000 € (IVA inclòs), ha rebut dos ofertes, una del gabinet d’enginyeria lleidatà Progest Enginyeria i un altre del tarragoní Estudio Técnico Gallego, aquest últim amb el suport d’Invall.

Tot el sòl afectat, propietat de 190 agricultors, forma part del Canal d’Aragó i Catalunya.

La contracta contempla un termini de cinc anys, des del juliol del 2025, perquè els agricultors disposin de les noves parcel·les amb reg per canonada.

Aquest procés de modernització del regadiu va acompanyat d’una iniciativa urbanística promoguda per la comunitat de regants d’Almacelles per suprimir el projecte del port sec sobre el paper, ja que la iniciativa no va superar mai aquest estadi, i s’havia de situar a la zona oriental del terme, al límit amb el d’Alguaire.

Es tracta d’una reserva de sòl sobre una franja de 75 hectàrees ubicada al costat del projectat Eix Transversal Ferroviari (ETF), i que va ser inclosa en diversos instruments de planificació territorial de la Generalitat en la primera dècada d’aquest segle.

S’ubica entre la Serra del Pedregal i els Plans de la Saira, i els seus pendents drenen l’aigua cap a la Clamor Amarga als voltants de la carretera N-240 i l’autovia A-22.

Ara, tanmateix, l’àmbit del pla de modernització del regadiu “se sobreposa a les reserves” per a aquella plataforma logística, la qual cosa ha portat els regants a impulsar l’eliminació referent al port sec, encara que no referent a l’eix ferroviari.

La iniciativa, afirmen els regants, “permet aclarir l’ordenació” i mantenir “les reserves estrictament necessàries per a l’execució de l’ETF de manera que aquestes, amb un termini d’execució indefinit, interfereixin el mínim possible amb el desenvolupament de les activitats agrícoles d’alta productivitat pròpies d’aquest àmbit”.

Comença la campanya del Canal d’Aragó i Catalunya

La campanya de reg ha començat al Canal d’Aragó i Catalunya, que dilluns va iniciar el subministrament per a tota la seua zona regable sense restriccions per permetre l’ompliment de les basses i dipòsits de les comunitats de base i dels regants. La mesura té com a objectiu, a més de facilitar la provisió de reserves, optimitzar la gestió del desglaç generant a l’embassament de Barasona, a l’Éssera, prou espai per emmagatzemar els 105,6 hm3 de neu acumulats a la capçalera del riu, i la fusió del qual preveuen els responsables del sistema de regadiu per a dates pròximes. La tercera finalitat és permetre que l’aigua emmagatzemada pugui continuar incrementant-se als embassaments de la Noguera Ribagorçana, que encara compta amb un nivell d’ompliment baix. A data d’ahir, Barasona es mantenia per sobre del 94% amb 80,6 hm3 de reserves, mentre que els tres grans embassaments de la Ribagorçana, Escales, Canelles i Santa Anna, no arribaven al 70% malgrat assolir els 684. Sant Salvador, amb 110 hectòmetres, estava al 80%.