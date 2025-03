Restauraran la xemeneia industrial per fer-la visitable: una referència en rutes a peu i amb bicicleta

L’ajuntament de Montoliu vol fer visitable l’antiga xemeneia industrial de l’Hort del Pubillet, declarada bé cultural d’interès local (BCIL) i que s’ha convertit en una referència en caminades i rutes amb bicicleta per la zona i també en la floració. El consistori està tramitant la cessió d’ús amb la propietària per restaurar-la i disposar d’un atractiu turístic més al poble.

La rehabilitació d’aquest immoble implicarà una inversió total de 73.639 euros i permetrà conservar i promoure informe del patrimoni del municipi i de la comarca, destacat pel seu valor no només històric i industrial, sinó també arquitectònic i artístic.

L’alcalde, Eduard Murgó, va explicar que s’ha sol·licitat una ajuda a l’IEI. Formava part d’un antic molí d’oli, té uns 20 metres d’alt, és de planta circular i va ser construïda amb maons. Actualment està envoltada d’arbres fruiters, per la qual cosa el conveni ha de discernir el dret de superfície amb la propietat per disposar d’un espai delimitat per fer-la visitable.