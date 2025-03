En marxa el nou consultori mèdic de la Portella

Publicat per redaccio Creat: Actualitzat:

El nou consultori local de la Portella, al Segrià, ha obert les portes aquesta setmana en un espai de 104 metres quadrats situat a l'interior d'un edifici municipal de serveis. Les noves instal·lacions, més àmplies, lluminoses i accessibles, permetran oferir el servei de treball social de forma presencial, a més de medicina i infermeria, i contribuiran a millorar la confidencialitat dels pacients, segons informa el Departament de Salut en un comunicat.

Aquest consultori local, que forma part de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Lleida Rural Nord, gestionada per Gestió de Serveis Sanitaris, suposa una remarcable millora tant per als usuaris com per als professionals, de medicina, infermeria i treball social, segons Salut.

L'equipament consta de tres consultes i dues sales d'espera, totes en planta baixa. L’equip de medicina, infermeria i treball social del centre atén una població d’unes 700 persones de les 25.500 de l'ABS.

La construcció i posada en marxa del nou equipament ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Lleida, que ha finançat l'obra; el Servei Català de la Salut, que s'ha fet càrrec de l'equipament, i l'Ajuntament de la Portella, que ha cedit el terreny i és propietari de l'immoble.

Els usuaris poden programar una visita al telèfon 973 73 61 04 o demanar cita al portal web citapreviasalut.cat. També poden contactar amb els professionals de referència a través de La Meva Salut o l'e-consulta.