bonÀrea reforça la seva presència a Almacelles amb una nova botiga, més gran i amb una oferta ampliada
El nou establiment duplica la superfície, amplia l’oferta a 2.400 productes i incorpora aparcament
bonÀrea Agrupa obrirà aquest dijous un nou establiment al carrer Major 80 d'Almacelles, consolidant així la seva presència a la localitat. Actualment, la botiga compta amb 101m² de superfície de venda i amb aquesta reforma i trasllat arribarà a 268 m².
En aquests moments bonÀrea disposa de 21 botigues a la comarca del Segrià i 51 a la província de Lleida. És així com el grup agroalimentari continua reforçant la seva presència pel territori català, posant a l’abast dels consumidors un producte de proximitat i garantint la millor relació entre la qualitat i el preu.
En paraules de Merche Orellana, responsable d’Expansió i Obres de botigues bonÀrea: “Passem de format botiga a format supermercat, amb una superfície molt més àmplia i una gamma de productes molt més extensa, mantenint sempre el nostre compromís amb el producte de proximitat i la millor relació qualitat-preu. A més, hem incorporat 6 places de pàrquing exclusives per als nostres clients, amb l’objectiu de facilitar la compra i oferir una experiència encara més còmoda i accessible”.
El nou establiment oferirà al voltant de 2.400 productes (aproximadament 1.000 més que en l’anterior), que reflecteixen la proximitat, la varietat, la qualitat i la frescor del producte de bonÀrea. Així mateix, la botiga passarà dels 4 als 5 treballadors i l’horari comercial serà de dilluns a dissabte de 9 h a 21 h, i diumenges i festius de 9 h a 14 h.