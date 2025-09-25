Entrega de 27 rellotges a persones majors de 65 anys per vigilar-los la salut
L’ajuntament de Seròs va entregar aquest dimarts un total de 27 rellotges de protecció a persones majors de 65 anys dins del programa Lazarus, una iniciativa amb què es vol impulsar l’envelliment actiu i la vida autònoma en la tercera edat. El programa s’aplica gràcies a un acord entre Silikon Group i Grup Saltó amb el Consorci del Segrià Sud. Els rellotges permeten als familiars més pròxims fer un seguiment de l’estat de salut de l’usuari.