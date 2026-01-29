Una dècada després de l'esfondrament del campanar de Rosselló... s'hi construirà una nova torre?
El 29 de gener del 2016 el campanar de l'església de Sant Pere queia, deixant una imatge viral. El Bisbat de Lleida, 10 anys més tard no té pensat fer-hi cap més torre ni a mig ni a llarg termini
Després de 10 anys de l'esfondrament de l'església de Sant Pere de Rosselló, són molts els veïns que es pregunten si algun dia es tornarà a construir un campanar a l'alçada del que va caure aquell dia.
Rosselló va reobrir l’església 27 mesos després de l’ensorrament demanant reconstruir el campanar. La nova estructura és un recordatori que allà hi va haver una torre i, de fet, hi ha una plataforma preparada per poder aixecar-la.
Tanmateix, fonts del bisbat de Lleida van indicar que no hi ha intenció ni a mitjà ni a llarg termini. Durant els 2 anys i 3 mesos de reconstrucció, els actes religiosos es van celebrar en un local cedit per la parròquia. “L’ajuntament no té potestat per actuar en un edifici privat”, va dir l’alcalde, Joan Andreu Urbano.