Absolen Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs, acusat de coaccionar a dos agents de policia
L’actual diputat del PSC ha quedat lliure de càrrecs en considerar el jutge que "no es poden considerar constitutives dels fets penals pels quals s’han seguit les presents actuacions"
El Tribunal d’Instància número 2 de Lleida –antic jutjat d’Instrucció número 2— ha absolt Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs i actual diputat en el Parlament pel PSC, de sengles delictes lleus d’amenaces i coaccions a dos agents de la Policia Local d’aquesta localitat del Segrià el 2021, quan ocupava el càrrec de tinent d’alcalde, en un cas que va avançar SEGRE. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant de l’Audiència de Lleida.
Comarques
Jutgen a Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs, per coaccionar urbans
Albert Guerrero
El jutge considera que les actituds d’Ezquerra “no poden considerar-se constitutives dels delictes penals pels quals s’han seguit les presents actuacions”, segons consta en la sentència a què ha tingut accés aquest diari. Malgrat això, el jutge afirma que l’acusat va incórrer en “actuacions en tot punt reprovables des del punt de vista d’una societat civilitzada i, que en el seu cas, poguessin ser objecte de retret en l’àmbit administratiu o laboral”.