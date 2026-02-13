El vent i la pluja dels últims dos dies deteriora la Casa Vallmanya d'Alcarràs
L'edifici on estiuejava Francesc Macià ha perdut teules i s'hi ha infiltrat aigua. La plataforma Salvem Cal Macià ha denunciat aquest deteriorament a través de les xarxes
La plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha denunciat que l'edifici històric d'Alcarràs ha patit desperfectes els últims dos dies arran de les ventades de dijous i de la pluja d'aquest divendres. Segons l'entitat, "l'Ajuntament d'Alcarràs i el Govern de la Generalitat s'han posat d'acord en tombar la casa del president Macià". Casa Vallmanya era la casa d'estiueig de qui va ser president de la Generalitat durant la 2a República.
🌧️I, avui, pluja altre cop... Desenes i desenes de litres d'aigua filtrats per l'esboranc de 50m2 que té la teulada. I per reblar-ho, seguim sense rebre ni tan sols resposta a la darrera sol·licitud de reunió amb @cultura_cat que hem cursat. 🥹🥹😭😭😭https://t.co/Oxm3NHQ4K5— #SalvemCasaVallmanya (@SalvemCalMacia) February 13, 2026
A la piulada de denúncia la plataforma hi adjunta uns vídeos on es pot sentir com el vent va fer caure teules de la casa. A més, segons l'entitat, aquest divendres l'aigua de la pluja s'ha "filtrat per l'esvoranc de 50m² que té la teulada".
Finalment, expliquen que el Departament de Cultura encara no els ha respost una sol·licitud per reunir-se pròximament i parlar així de l'estat d'aquest edifici. Cal recordar que l'entitat va presentar el passat 26 de gener una denúncia a la Fiscalia de Lleida contra l'Ajuntament d'Alcarràs i el Govern de la Generalitat de Catalunya per una presumpta inacció administrativa, en considerar que no s'estan prenent les mesures necessàries per conservar Casa Vallmanya, edifici inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i bé cultural d'interès nacional.
Esmeralda Farnell