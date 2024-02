La Policia Local estrena avui la nova comissaria

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia Local de Solsona estrena avui la nova comissària, habilitada a la planta baixa de Cal Font. Es tracta d’una casa familiar de l’arquitecte local August Font declarada bé d’interès local (BCIL) al centre històric. Els veïns podran conèixer avui les instal·lacions en una jornada de portes obertes. Aquest espai va estar ocupat per una entitat bancària, i el semisoterrani té un pas sota muralla. Al primer pis, on era l’anterior biblioteca municipal, es troba l’Agència de Desenvolupament Local. El govern municipal va considerar aquest nou emplaçament com a estratègic al nucli antic per acollir la Policia Local, atesa la seua proximitat amb la zona comercial, i amb sortida dels vehicles policials a una de les rondes de la localitat. La seua adequació ha costat un total de 259.000 euros, que han estat finançats per la Diputació i fons propis. Aquest import se suma als 166.000 euros que va costar l’adquisició de l’immoble l’any 2019. La Policia Local de Solsona, formada per catorze efectius, tindrà unes instal·lacions de 143 metres quadrats amb un espai d’atenció al públic, dos despatxos, sales i vestidors. Es comunica amb el semisoterrani de 135 metres quadrats. El president de la Diputació, Joan Talarn, inaugurarà les dependències.