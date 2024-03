Glàmping amb una desena de bungalous i vehicles elèctrics a Odèn

Un projecte per construir un càmping singular ha iniciat la tramitació a Odèn. Els promotors ho defineixen com a glàmping, una modalitat d’allotjament turístic que busca aprofitar la bellesa de paratges naturals mitjançant construccions que s’integren al paisatge. Està previst en el complex de la Finca Puig Arnau-Pubilló, en una extensió de gairebé 190 hectàrees on ja hi ha cases de turisme rural agrupades sota aquesta marca.

El projecte, que ha iniciat la tramitació ambiental, preveu una desena de bungalous i quinze parcel·les per a acampada en una superfície de 14.567 metres quadrats, així com una àrea de serveis amb una recepció, lavabos i espais per a establiments de restauració i botigues. Està previst vendre-hi aliments elaborats per productors locals, “de proximitat i produïts de forma sostenible”, segons la documentació en informació pública.Els terrenys on s’instal·larà el futur càmping són a prop de la zona de Canalda i del límit entre els termes municipals d’Odèn i Guixers. S’hi accedirà a través de camins connectats amb la carretera L-401. Està previst que els clients hi deixin els seus cotxes i que es desplacin a partir d’allà amb petits vehicles elèctrics, similars als que s’utilitzen en camps de golf, per evitar la contaminació de l’aire al recinte.Aquesta iniciativa se suma a altres projectes que s’han plantejat l’últim any per habilitar noves cases de turisme rural a Odèn. Tres han superat ja la tramitació ambiental davant de la Generalitat, mentre que un quart ha xocat amb un informe desfavorable del departament d’Acció Climàtica, al considerar que era en una zona inundable i presentava risc en cas de riuades. A la resta de la comarca es tramiten també altres propostes per a cases de turisme rural en municipis com Olius i Biosca. En aquest últim també està prevista la construcció d’un nou càmping.