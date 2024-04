A concurs el casal esportiu a les piscines de Solsona

Solsona ha tret a concurs el servei estiuenc del casal ludicoesportiu en lloc de convocar les diferents places de personal per portar-lo a terme. L’objectiu és planificar i executar les activitats de les piscines municipals per als menors d’entre 3 i 16 anys. El contracte té un pressupost de 53.000 per a un màxim de 1.200 places repartides en una desena de torns setmanals per a la temporada de bany, malgrat que es podrà prorrogar tres anys més. El servei funcionarà del 25 de juny al 30 d’agost de les 9.00 a les 13.00 hores.