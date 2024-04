Cartes a veïns el consum d'aigua dels quals supera el límit per la sequera

L’ajuntament de Solsona ha començat a enviar cartes personalitzades a veïns que superen el consum d’aigua màxim fixat per la sequera, de 200 litres per habitant i dia. El consistori pot conèixer la despesa de cada habitatge i empresa mitjançant les dades de facturació d’aquest servei bàsic, segons va explicar l’alcaldessa, Judit Gisbert (ERC). Amb aquesta mesura, el govern municipal espera rebaixar el consum global de la localitat, que va tancar el passat mes de març amb una mitjana de 226 litres per habitant i dia, 26 per sobre del límit establert per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Gisbert va corroborar que l’ajuntament ha aprovat una ordenança que li permet sancionar un consum excessiu d’aigua en episodis de sequera, si bé va puntualitzar que el govern local no ha posat ara per ara sobre la taula la possibilitat d’imposar multes. Si bé el límit està en 200 litres per habitant i dia, aquesta és una mitjana global per al conjunt del municipi. Per als usuaris domèstics, recomana no superar els 100 litres per habitant i dia.El consistori ha difós un ban municipal que prohibeix l’“ompliment total o parcial de piscines”. Davant l’anunci de la Generalitat de permetre-ho només en les que puguin obrir al públic com a refugi climàtic, l’ajuntament de Solsona ha elegit ara per ara les de titularitat municipal: tant les que gestiona el mateix consistori com altres la gestió de les quals està en mans d’una empresa privada al carrer Pedraforca. L’equip de govern esperarà que es publiqui el nou decret per decidir si s’ha de plantejar o no incloure també com a refugis climàtics piscines de particulars. Aquesta nova normativa desperta dubtes entre els consistoris afectats de la comarca (vegeu el desglossament). Així mateix, la capital del Solsonès restringirà a partir del dia 22 l’ús de les dutxes dels equipaments esportius municipals de dilluns a divendres, tot i que continuaran obertes per a partits i competicions en cap de setmana.Solsona és un dels set municipis lleidatans subjectes a les restriccions que la Generalitat ha establert a les conques interna de Catalunya a l’estar en situació d’emergència per la sequera. Els altres són Clariana de Cardener, Riner, Olius, Navès, Pinós i Guixers. Totes aquestes localitats es proveeixen de la conca fluvial del Ter-Llobregat.

Dubtes sobre com aplicar el límit a omplir piscines de la Generalitat