Estrenen el 'Recorregut per la pau' pels carrers de la localitat - A. S.

Solsona inaugurarà dissabte el Recorregut per la pau, un itinerari pels carrers i places amb missatges gravats en rètols de fusta que conviden al pacifisme i apel·len a la reflexió ciutadana. Es tracta d’una iniciativa de l’ONG local Solsonès Obert al Món (SOM) i l’àrea de Cultura, en el marc del 25 aniversari de l’entitat. S’han instal·lat un total de setze rètols amb missatges pacifistes aportats per entitats i seleccionats per un consell d’experts.