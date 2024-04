L’alcalde de Guixers, Jordi Selga, serà el president de la nova comissió per regular l’accés motoritzat als espais naturals de la comarca. Aquest organisme agrupa associacions vinculades amb el medi natural del territori, així com Agents Rurals, caçadors o sindicats agrícoles, entre altres. Es preveu que es constitueixi dimecres vinent 24 d’abril i busca activar mesures per limitar la presència de vehicles en zones naturals, una problemàtica que augmenta en els mesos d’estiu i la temporada de bolets.

Selga va explicar que primer s’ha de fer una identificació de tots els camins de la comarca i conèixer-ne la titularitat, per poder regular-hi el pas de vehicles a motor. “El Solsonès és una comarca que atreu molts visitants i la majoria aparquen on els sembla i accedeixen a terrenys privats”, va dir. Per a Selga, després de la pandèmia, la regulació d’accessos es va fer necessària per evitar el “col·lapse” d’alguns espais naturals i per evitar actituds incíviques. Va afegir que les accions de la comissió es complementaran amb la tasca que porten a terme els informadors dels accessos a les zones fluvials de la comarca i als boscos de bolets, contractats pel departament d’Acció Climàtica.