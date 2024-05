Seminaristes del bisbat de Solsona juntament amb els del Seminari Major Interdiocesà han visitat Roma i han aprofitat la visita per saludar el papa Francesc, que hi van conversar durant uns minuts per conèixer les seues inquituts i les seues experiències al Vaticà. En la trobada dels joves amb el sant pare també va ser-hi present el bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives. Els joves van expressar la seua satisfacció per aquesta visita.