Torà estrena les visites guiades a la renovada Torre de Vallferosa

Solsona Experience té previst estrenar diumenge el nou servei de visites guiades a la renovada Torre de Vall-ferosa de Torà. Serà cada diumenge a les 11 del matí i dimarts hi va haver una preestrena amb motiu de les jornades de turisme del Solsonès, que es van celebrar en aquesta localitat. L’empresa organitzadora va ser una de les que van participar en la jornada, que va comptar també amb altres firmes promotores de turisme d’experiències com Rutes Sílvia Rovira o Glàmping Forest. La trobada pretenia reunir professionals del sector per descobrir les últimes novetats i els recursos turístics que hi ha actualment a la comarca. Durant les sessions es van portar a terme presentacions dels recursos culturals i turístics tant de Torà com de Biosca a càrrec de l’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà, l’Associació Cultural el Brut i la Bruta i la junta de la Fira de la Baquiol de Biosca. Va clausurar la reunió el director del patronat de Turisme, Juli Alegre.