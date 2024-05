Pinós mobilitza 2,2 milions per a la millora energètica local

El municipi de Pinós es beneficiarà pròximament d’ajuts per valor de 2,2 milions d’euros per a actuacions de millora d’eficiència energètica dins del programa DUS 5000, finançats pels fons Next Generation, que destinarà a “transformar energèticament el municipi”, va avançar l’alcalde, Xavier Vilalta. L’actuació més important es farà al Santuari de Pinós, on també s’ubiquen les dependències municipals. “L’objectiu és aïllar tèrmicament tot l’edifici, instal·lar una caldera de biomassa i col·locar plaques solars per aconseguir que l’equipament sigui totalment sostenible”, va dir. Vilalta va afegir que a més del santuari s’actuarà també als locals socials dels pobles d’Ardèvol i Vallmanya.

En aquest cas, els treballs contemplen la substitució de les calderes existents per bombes de calor d’aerotèrmia amb la instal·lació d’unitats de distribució interior als edificis, aïllar els dos equipaments tèrmicament i la instal·lació de plaques solars a les teulades perquè siguin eficients energèticament. “És una injecció d’ajuts per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis inclosos en el repte demogràfic i en el nostre cas ens permetrà actuar en gran part del municipi, ja que l’objectiu és que sigui un municipi cent per cent sostenible”, va dir. Va afegir que les plaques solars també permetran la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior dels pobles. En aquest cas, va apuntar que l’objectiu és reduir la factura elèctrica anual “perquè el nou sistema serà molt més eficient ja que es preveu la instal·lació d’enllumenat amb tecnologia led”. Vilalta va explicar que el valor dels ajuts rebuts per Pinós és deu vegades superior al pressupost municipal. “Una injecció que hem de tenir executada el novembre de l’any 2025.” Actualment el consistori de la localitat està redactant els projectes per poder adjudicar-los tan aviat com sigui possible.