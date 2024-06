Les pluges permeten revisar les restriccions de l'aigua per sequera

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va avançar ahir a Tàrrega que la comissió interdepartamental de la sequera analitzarà la setmana vinent les aportacions de les últimes pluges a les reserves dels pantans de les conques internes, que a Lleida es limiten als del Solsonès: la Llosa del Cavall i Sant Ponç. Mascort va obrir la porta a rebaixar la situació d’excepcionalitat a la conca del Llobregat, on s’ubiquen tant un com l’altre, que implica restriccions als usos agraris d’un 40%; d’un 30% als ramaders; d’un 15% als industrials i d’un 50% als usos recreatius dels pantans. També està prohibit regar jardins urbans amb aigua del sistema i netejar carrers.

El límit actual de consum per habitant se situa en els 230 litres al dia. Si es revisa aquesta situació, els sis municipis del Solsonès actualment en emergència (Solsona, Navès, Riner, Olius, Clariana i Pinós) podrien passar a l’alerta, amb restriccions més suaus en les quals ja es troben els municipis a la capçalera del Llobregat: Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Gósol (Berguedà). En aquests casos, els usos agrícoles i ramaders tenen restriccions del 25 i el 10%, respectivament.

La Llosa del Cavall i Sant Ponç, situats al curs del riu Cardener, afluent del Llobregat, emmagatzemen prop de 30 hectòmetres cúbics d’aigua, la qual cosa situa les reserves en el 29%. Aquesta xifra és lleugerament superior a la de fa un mes (28 hectòmetres) i molt inferior a la de fa un any (74 hectòmetres). Tanmateix, la situació en el conjunt del Llobregat ha millorat (els pantans estan al 33%) i la previsió, segons el conseller, és que les pluges es mantinguin al llarg del mes de juny. No passa el mateix amb les reserves del Ter. En canvi, a l’Ebre, on se situen la resta de pantans de Lleida, han pujat considerablement.