Campanya per evitar el tancament de comerços

Fomentar la continuïtat de negocis a Solsona i evitar-ne el tancament per jubilació és l’objectiu de l’àrea de Desenvolupament Local de Solsona i, per això, ha posat en marxa la campanya De mà en mà. Es tracta d’una iniciativa de comunicació individualitzada per a cada establiment que estigui a punt de traspassar-se. La idea és amplificar amb el boca a orella la informació i facilitar el relleu generacional de les botigues i serveis. En els propers anys a Solsona es jubilaran els responsables d’una quinzena de comerços, molts dels quals ubicats al nucli antic de la localitat. Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar a les persones emprenedores l’adquisició d’empreses ja en funcionament, amb productes, mercats i clients establerts, com a alternativa a posar en marxa un nou negoci. Des del consistori de la localitat asseguren que aquesta opció té dos avantatges molt clars respecte a la creació d’una nova empresa o negoci: més probabilitat de supervivència i menys gestions administratives.

Està previst presentar la campanya De mà en mà dimarts vinent 9 de juliol en un d’aquests establiments del centre, a la Perfumeria Torres, del carrer Castell de Solsona. La presentaran el regidor de l’àrea, Ramon Montaner, el dinamitzador comercial Aleix Solé i la dissenyadora Erika Escudero.La iniciativa contempla un assessorament en les característiques dels processos de compra i en l’elaboració d’un pla per als emprenedors; hi haurà un acompanyament i consells experts durant tot el procés i jornades, formació i altres activitats dirigides a fomentar el traspàs de negocis. Totes aquelles persones interessades poden inscriure’s a l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar).