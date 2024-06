El Centre Tecnològic viatja amb alcaldes al Tirol per visitar xarxes de calor

Representants d’una quinzena de municipis del Pirineu van viatjar la setmana passada al Tirol del Sud, a Itàlia, per conèixer projectes de calor que proveeixen localitats senceres amb biomassa. Ho van fer de la mà del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que va organitzar el viatge perquè pobles i altres corporacions amb experiència prèvia en aquesta font d’energia poguessin conèixer de primera mà un total de vuit instal·lacions, així com els consistoris, empreses i cooperatives que les gestionen. L’acció s’emmarca en el pla d’acció Estratègia del Pirineu, i vol impulsar les xarxes de calor com a desenvolupador de l’economia local i la gestió forestal per aconseguir la sobirania tèrmica energètica.

D’aquesta manera, van assistir al viatge representants de Sant Llorenç de Morunys; Coll de Nargó; la Seu d’Urgell; el Pont de Suert; Bellver de Cerdanya; Montellà i Martinet; Tremp; Alins; Esterri d’Àneu; Llavorsí; Es Bòrdes i el Conselh Generau, entre altres municipis i ens del territori català.