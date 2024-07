Cadenes a la cruïlla de l'Hostal Boix per acabar amb abocaments

L’ajuntament de Llobera ha tancat amb cadenes els dos accessos a l’illa de contenidors d’escombraries de l’encreuament de l’Hostal Boix, a prop de la carretera del Miracle. La mesura, acordada amb els veïns de les masies del voltant, d’Olius i Riner, vol posar fi als abocaments descontrolats d’escombraries, residus, fins i tot mobles, rodes o material de construcció. L’edil d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Marc Barrera, va assegurar que en aquesta zona els abocaments eren continus i “arribaven escombraries de diferents punts de la comarca al ser una zona de pas”. Va afegir que aquesta situació comportava un cost extra per al consistori de Llobera, que havia de fer serveis extraordinaris de recollida i neteja per a la correcta gestió dels residus. Ara la zona ha quedat restringida a la circulació, a excepció dels veïns, que tenen claus dels cadenats, i els serveis de recollida.

Va afegir que l’illa de contenidors és d’ús exclusiu per als veïns d’una desena de masies pròximes del municipi de Llobera, a més d’altres d’Olius i Riner. Així mateix, el consistori ha instal·lat cartelleria informant de la prohibició de pas des d’aquesta setmana i de tirar residus a la zona. “Amb la instal·lació de les cadenes confiem que serà més difícil l’accés per a tots aquests incívics i evitarem que les escombraries s’acumulin en aquesta zona.” Va apuntar que s’estudiaran altres mesures si continuen proliferant els abocaments d’escombraries.Segons Barrera, aquesta problemàtica s’ha incrementat des que es va implantar el servei de recollida porta a porta a Solsona. “Hem trobat tota mena d’escombraries i restes de diferents fraccions de veïns que no volen reciclar a Solsona i els és més fàcil venir aquí a tirar les escombraries”, va dir. Va afegir que no només es tracta de brossa domiciliària, també s’han trobat voluminosos i altres residus que només es poden gestionar portant-los a la deixalleria comarcal, igual com restes d’obres.