Troben roba i objectes antics de presos al coll de Jou

La quinzena de joves que participen aquests dies en un camp de treball a Odèn que indaga sobre la història de la construcció de la carretera del coll de Jou al pont d’Espia, construïda a través de les colònies penitenciàries per presoners de guerra, han trobat restes de roba i objectes personals dels presos republicans que van participar en la construcció de la via, entre 1941 i 1954. Els participants porten a terme treballs de neteja, manteniment i consolidació de les restes de barracó on dormien els treballadors, va explicar el tècnic de l’àrea de Cultura del consell del Solsonès, Pere Obiols. Va afegir que els treballs se centren en un polvorí i en restes d’edificacions que encara es mantenen en la zona i marges de la carretera d’Odèn.

El camp de treball indagarà sobre la història de la construcció de la carretera del coll de Jou, l’L-401, en la qual van treballar fins a 500 presos i que va ser ideada com a pista de defensa de cara a una possible invasió militar. En aquest sentit, Obiols va explicar que una vegada finalitzi el camp de treball s’analitzaran totes les restes recuperades i s’avaluarà si se segueix amb la investigació sobre la carretera.