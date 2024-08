Més comptadors i renovació de la xarxa d'aigua a Solsona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Solsona ha licitat el subministrament de comptadors de telectura d’aigua potable per millorar el sistema i primar l’estalvi, una actuació que suposarà una despesa de 301.860 euros. Cal sumar-li la inversió en les obres de millora i renovació de la xarxa de subministrament en baixa, amb un pressupost total de 135.500 euros, segons fonts municipals.

Amb l’adquisició de 2.700 comptadors, entre els quals n’hi ha 300 d’electroacústics, Solsona completarà el desplegament necessari per a la telelectura en el conjunt del municipi que comportarà una millora en el sistema de detecció de fugues i de monitoratge i gestió del consum de boca. El regidor de Serveis Municipals, Joan Parcerisa, ha subratllat “el gran pas per a la digitalització de la xarxa en temps real que suposa aquesta intervenció”.Entre altres beneficis, es tracta d’alliberar els operaris del servei municipal d’aigua de la lectura manual de comptadors. “Actualment, s’inverteixen entre deu i quinze dies cada tres mesos, un temps que ara podran dedicar a la millora i el manteniment de la xarxa”, destaca Parcerisa. Es poden presentar ofertes a aquest concurs fins al 5 de setembre. Quant a la renovació de la xarxa de subministrament, l’obra consisteix en la sectorialització de la xarxa per a un control més gran i la incorporació de mecanismes reductors de pressió i la col·locació d’un sistema automàtic per a la seua regulació. Amb aquestes intervencions es preveu allargar la vida útil de les canonades, reduir avaries i estalviar aigua. A més, es disposarà de comptadors sectorials que facilitaran la revisió de les conduccions i actuar amb més rapidesa. També facilitarà la detecció de fraus i fugues. El termini per presentar ofertes a aquesta part de l’actuació finalitza el 21 d’aquest mes. L’ajuntament disposa d’una subvenció de 300.000 euros del Pla de Cooperació Municipal de la Diputació i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).