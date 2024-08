El CCCB recupera el viatge de la musa de la Nouvelle Vague

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) recupera des de fa unes setmanes i fins a principis de desembre algunes de les imatges que va captar a Solsona ja fa gairebé setanta anys la fotògrafa, cineasta i pintora Agnès Varda, considerada una de les muses, i alhora personatge principal, de la Nouvelle Vague, la nova onada francesa que va revolucionar el cine europeu a mitjans dels anys 50.

Es tracta de la mostra Agnès Varda, fotografiar, filmar, reciclar, que romandrà instal·lada al centre barceloní fins al 8 de desembre vinent.Varda va estar a Solsona el setembre del 1955, fa gairebé 69 anys, dins d’un improvisat periple l’objectiu principal del qual era fotografiar Salvador Dalí en la seua residència de Portlligat, a l’Alt Empordà. Ho va aconseguir, malgrat que d’una manera més aviat imprevista ja que no havia mantingut cap tipus de contacte previ amb el pintor, que va accedir a posar en una sessió de la qual l’exposició inclou diverses imatges.El viatge per Catalunya va continuar, sense planificació prèvia, per Girona, Ripoll, Montmajor i Solsona, una etapa de què el CCCB exposa quatre fotografies.Tres d’aquestes, Objecte de sal, Ampolla de vidre amb figures i Bloc de sal, van ser preses al Museu de Solsona. L’última mostra una de les peces de la col·lecció d’articles de sal gemma de Joan Riba.La quarta, titulada Botifarres, és la més curiosa de la sèrie. La composició consisteix en un bodegó de quatre embotits sobre un plat situat al costat d’altres que també contenen aliments com olives i secallona i que es troben sobre un moble antic.Els originals es troben a l’Institut de Fotografia de Lilla, a França, que els ha cedit per a l’exposició.Les fotografies que havia anat fent en aquest viatge van acabar perdent-se, segons va admetre la mateixa artista en una posterior visita Barcelona, el 2011, tot i que els negatius van ser trobats després que morís a finals de març del 2019 i positivacions, potser per primera vegada.Agnès Varda, que havia guanyat un Lleó d’Or a Venècia el 1985 per Sense sostre ni llei i un César de l’Acadèmia Francesa el 2009, va rebre el 2017 un Oscar honorífic.