Una vintena d'activitats omplen la festa major de Torà

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Torà està de festa major. Entre ahir i diumenge el consistori ha programat una vintena d’activitats per a totes les edats i tots els gustos.

Les festes van començar ahir amb un sopar popular al poliesportiu municipal. Avui divendres el matí està dedicat a les activitats esportives amb una matinal de pàdel i un 3x3 de bàsquet. A la tarda hi haurà jocs de fusta per als més petits a la plaça del Vall i cap al tard, correbars amenitzat amb la xaranga La Follia Band. Finalitzarà la jornada un concert del grup Bigmouthers i un DJ al poliesportiu. Demà dissabte, la jornada començarà amb el Cos de Sant Gil a la plaça de la Font que es completarà amb una festa de l’escuma i amb un concurs de truites i aperitiu popular. A la tarda se celebrarà la desena Trobada de Gegants a la plaça del Vall amb la participació dels Gegants i Grallers de Calaf, la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, la Colla Gegantera de Masquefa, els Gegants de Puig-reig, els Gegants Tararots de Tàrega i la colla local de l’Associació Cultural el Brut i la Bruta. I a la nit, sopar organitzat pels joves i Festa Remember.La festa major acabarà diumenge que ve amb una missa en honor de sant Gil, la tradicional Ballada de Priors, sardanes, un triangular de futbol amb els equips de Mollerussa, Guissona i Torà, concert i ball llarg a càrrec de l’Orquestra Aquarium i final de festa amb DJ locals.Durant tot el cap de setmana es podran visitar diferents exposicions: Cal Gegó al carrer de Baix amb una àmplia mostra de farina i fotografies de la pagesia; Apact, amb fotos antigues de gran format recordant Torà situades en diferents punts del nucli històric del municipi; la Mostra d’Imatgeria a la casa situada a la plaça del Vall número 19 (vegeu el desglossament) i, finalment, el Museu de la Fusteria a Cal Ventureta, que no estarà obert aquest diumenge.

Pinós explica que “en aquesta ocasió el públic podrà veure el conjunt de figures de Cal Cardoní acompanyades de fotografies de les sortides i els actes que s’han anat celebrant, així com altres de curioses”. Pinós destaca “la celebració dels 10 anys del Drac Estrella amb una secció especial i un apartat informatiu sobre el projecte de recuperació dels Gegants Romans”. Els Gegants de Cal Cardoní de Torà ja han organitzat dos trobades de gegants a Torà. L’última va tenir lloc el passat 13 de juliol i s’hi va presentar la reincorporació del Petit de Cal Cardoní.

Un jove apassionat per la imatgeria popular

Arnau Pinós és un jove de Torà apassionat del món dels gegants i la imatgeria tradicional popular catalana, que un any més, coincidint amb la festa major de Torà, obre les portes de casa seua per mostrar gegants i figures.