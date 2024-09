Plaques solars a la teulada per escalfar l'aigua del pavelló

Sant Llorenç de Morunys ha finalitzat el projecte de substitució de la coberta de fibrociment i millora de l’eficiència energètica del pavelló. Els treballs han comptat amb una inversió de 274.791 euros, dels quals 220.110 euros han estat finançats amb una ajuda del ministeri de Transports en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència.

Els treballs han consistit en la substitució de la coberta, que era de fibrociment, instal·lada des dels anys vuitanta, per una xapa d’aïllament. A més, s’han canviat els antics llums de l’equipament per tecnologia led i s’han instal·lat plaques solars que escalfaran l’aigua dels vestidors.En el mateix projecte s’ha inclòs la substitució de les finestres i s’ha creat un mur verd per aïllar la façana que dona al camp de futbol regat amb aigua de la coberta. També s’ha instal·lat un carregador elèctric per a bicicletes i sensors de moviment a les diferents dependències de la instal·lació, juntament amb un sistema de domòtica. El consistori també ha aprofitat per ampliar les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.