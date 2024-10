Solsona estrena pista esportiva al barri de Torregassa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri Torregassa de Solsona ja disposa d’una nova pista esportiva a l’aire lliure per a jocs de pilota. Es tracta d’un espai de 310 metres quadrats amb dos porteries i una cistella de bàsquet, que s’ubica en un terreny municipal entre els carrers d’Alcalde Moles i Josep Maria de Sagarra. La pista obrirà cada dia de les nou del matí a les nou de la nit. Té un accés amb escales des del carrer Alcalde Moles, on també s’ha instal·lat un pàrquing per a bicicletes. La pròxima actuació d’aquest tipus es farà a la zona de l’skate park de la Plana.