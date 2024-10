Una app controlarà fuguesd'aigua a la xarxa municipal

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l’ajuntament de Guixers va aprovar dimecres el pressupost del 2025, que ascendeix a més de 324.000 euros. Inclou una partida per posar en marxa una aplicació informàtica amb què controlar avaries i fugues d’aigua, la qual cosa és molt difícil de comprovar en l’actualitat per la longitud de la xarxa i la disseminació de masies del municipi. Segons l’alcalde, Jordi Selga, ja tenen comptadors però la xarxa té més de 25 quilòmetres distribuïts en tres trams i és molt difícil detectar les rebentades i anar a reparar-les. Guixers es proveeix de tres aqüífers i, en l’actualitat, no té problemes de subministrament encara que ha estat un dels municipis del Solsonès on la sequera va tenir més repercussió durant l’any passat i es van haver d’aplicar restriccions. D’altra banda, una altra de les obres previstes és la construcció d’un camí per als vianants de Sant Serni diferenciat de la carretera per evitar incidents amb el trànsit, va remarcar. Selga va indicar que també s’abordaran actuacions en edificis municipals per augmentar l’estalvi energètic. Aquestes obres suposaran la meitat del pressupost.