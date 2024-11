Patrulles veïnals a un poble de Lleida davant d'una onada de robatoris

Veïns de la urbanització del Pi de Sant Just d’Olius, amb una població de 813 habitants, s’han organitzat per fer vigilàncies als carrers després que en les últimes setmanes s’hagin registrat alguns robatoris en cases de la zona. Alguns dels veïns han creat patrulles veïnals per fer rondes pels carrers i advertir en cas d’albirar algun vehicle que no pertanyi al veïnat. Van identificats i estan organitzats en equips.

Des del consistori d’Olius s’ha sol·licitat als Mossos d’Esquadra un reforç del patrullatge per la zona. En aquest sentit, l’alcaldessa d’Olius, Marta Comitre, va avançar a Ràdio Solsona que existeix una comunicació constant i fluida amb la policia, encara que va reconèixer la preocupació dels veïns davant dels furts i robatoris. Va afegir que veïns van traslladar al consistori certa inseguretat a la urbanització i “ens vam reunir en assemblea per acordar com podíem actuar”, va dir. A més, va afegir que des del consistori es mantenen reunions amb els Mossos, encara que preocupa seriosament que el veïnat se senti insegur a la urbanització. Recentment s’han instal·lat càmeres de videovigilància a les principals entrades del nucli urbà i també càmeres amb lectors de matrícules.

Així mateix, els veïns, en cas de detectar vehicles o persones sospitoses, primer han de trucar al 112 i, després, notificar-ho al grup de WhatsApp que s’ha creat per a l’ocasió. Alguns dels residents a la urbanització van apuntar que els robatoris han estat continuats durant les últimes setmanes, “fins i tot dos vegades a la mateixa finca”, van dir.