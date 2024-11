Inversió de 830.000 € per millorar camins i accessos

Garantir una xarxa viària segura i funcional per facilitar els desplaçaments i la vida dels usuaris és l’objectiu del consell del Solsonès per invertir 832.514 euros en la millora dels camins i accessos als nuclis i masies disseminades de la comarca. Per mantenir unes vies de comunicació en òptimes condicions, el consell ha completat la millora i pavimentació de diversos camins. “Aquestes actuacions representen una inversió important per tal de garantir la connectivitat i seguretat d’aquestes vies rurals”, va dir el president de l’ens, Benjamí Puig. Les obres s’han divideixo en dos tipus d’intervenció: amb una pavimentació amb barreja bituminosa en calent i que han inclòs una desena de camins amb un pressupost de 581.339 euros, i la millora de les cunetes amb formigó i nova pavimentació. En aquest sentit, s’ha treballat en vuit camins i ha comptat amb una inversió de 251.175 euros.

Les obres han comptat amb una ajuda del departament de Territori. Segons el president de l’ens comarcal, els treballs s’han portat a terme abans de l’hivern perquè es trobin en òptimes condicions abans aque arribi fred.