El cine París reobrirà el 2025

Solsona recuperarà el cine durant el primer trimestre de l’any que ve. Així s’ha acordat després de diverses reunions ciutadanes que ho reclamaven i l’ajuntament. Finalment, es constituirà una associació per gestionar l’equipament que donarà forma al projecte i que estarà dirigida per Martí Abella. El consistori es farà càrrec de la meitat del cost del lloguer del local, que serà de 15.000 euros a l’any, mentre que l’altra meitat l’assumirà l’associació gestora. Amb 9.000 espectadors anuals, l’entitat gestora calcula que podria abonar els seus 7.500 euros i les despeses de funcionament. Segons el regidor de Cultura, Albert Colell, “si s’arriba als 13.500 espectadors, que són el 75% del volum previ a la pandèmia, el cine no només serà viable sinó que es podria arribar a contractar el personal. Fins que arribi aquest punt, personal voluntari es farà càrrec d’aquestes tasques.

Les instal·lacions del Cinema París, obert l’any 1964 i propietat de la família Codina, tenen 489 localitats a la platea i 270 al galliner i estan equipades amb tecnologia digital. Josep Codina, actual propietari, assegura que s’ha fet un rigorós manteniment”. S’incorporarà a la xarxa de distribució del Circuit Urgellenc per oferir una cartellera d’estrenes. “La idea és que recuperi la força que l’ha mantingut obert durant 56 anys”, va explicar Abella. Fins ara, els veïns de Solsona havien d’anar al cine a les sales de Manresa, les més properes.