Acaba la restauració de Sant Martí de Guixers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Guixers ha enllestit la restauració de les cobertes, el retaule i l’interior de l’església romànica de Sant Martí, que està inclosa en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i protegida com a bé cultural d’interès local (BCIL). Els treballs han permès millorar la conservació del temple, del segle XI i que continua acollint actes i reunions al llarg de l’any.

Les obres han comptat amb una subvenció del departament de Cultura de 17.439 euros en total. Inicialment, en l’actuació només preveia la restauració de les cobertes i el pla de manteniment per garantir-ne la conservació. Malgrat tot, finalment també s’hi va incloure la restauració del retaule i de l’interior del temple. L’edifici està format per una sola nau coberta amb una volta apuntada i rematada a l’est per un absis quadrat, que està il·luminat per dos finestres. A l’església encara es desenvolupen celebracions religioses en festivitats concretes, i és característica perquè també compta amb un campanar d’espadanya.

El temple és BCIL i està inclòs en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Des de l’abril del 2021, la parròquia de Sant Martí de Guixers va ser unificada amb dos parròquies més, Sant Climent de Castelltort i Sant Martí de Corriu, a causa que les tres havien perdut la seua vida sacramental. Van quedar fusionades en una única parròquia centrada en l’església de Santa Maria de Valls, ubicades a Guixers, on està ubicat l’ajuntament del poble.