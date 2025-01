Contenidors d'oli i roba en pobles allunyats

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell del Solsonès en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca ha engegat un servei per atansar als municipis disseminats la recollida selectiva de residus tèxtils i olis de cuina usats. Aquesta iniciativa busca fomentar la gestió sostenible i facilitar-ne el reciclatge entre els habitants de les zones rurals.

A més dels contenidors ja existents al Pi de Sant Just (Olius) i l’Hostal Nou (Llobera), en aquesta primera fase, s’han instal·lat nous punts de recollida a Sant Climenç (Pinell), Su (Riner), Santa Llúcia (Navès), el local social de Castellar de la Ribera, l’ajuntament de Lladurs, i a Cambrils (Odèn). Posteriorment, al llarg del 2025 es preveu la instal·lació d’aquest tipus de contenidors a la resta de municipis de la comarca.

En aquests contenidors es poden dipositar restes tèxtils com ara roba, mitjons, sabates i complements de vestir. És necessari col·locar-los en bosses tancades i, sempre que sigui possible, diferenciar la roba en bon estat de la que no es pugui reutilitzar. Pel que respecta a la utilització d’oli de cuina usat, s’ha de dipositar en botelles buides de plàstic, preferentment d’1,5 litres, tapades correctament per evitar que es vessi.

Així mateix, el consell recorda a la ciutadania la importància d’utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva ubicats a la via pública i de fer ús del punt net per gestionar voluminosos, electrodomèstics, piles i altres materials específics.

Amb aquesta actuació, la corporació comarcal reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la millora dels serveis per a la ciutadania de tots els municipis, especialment els disseminats per l’orografia de la comarca.