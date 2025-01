Retiren un punt de recollida de brossa de Querol per incivisme

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell del Solsonès ha clausurat aquesta setmana el punt de recollida d’escombraries de Querol, a Castellar de la Ribera. Ho ha fet al detectar un augment d’abocaments incontrolats de residus voluminosos i d’altres tipus fora dels contenidors. Fa menys d’un mes, l’ens comarcal va eliminar un altre punt de recollida al nucli de Brics, a Olius, pel mateix motiu.

Maria Claustre Sunyer, alcaldessa de Castellar de la Ribera, explica que “vam instal·lar allà un contenidor per facilitar la gestió de les escombraries als veïns d’avançada edat que vivien en una masia pròxima, però al ser en una zona de pas i a l’estar obert, la gent va començar a donar-li un mal ús fins al punt de convertir-se en un problema”.

En aquest sentit, s’acumulaven en aquest punt “mobles, banys i runa”. “Esperem que amb la implantació del nou model de recollida de residus, que serà amb contenidors tancats amb clau, disminueixi l’incivisme”, va explicar en aquest sentit Claustre.

El consell continua treballant en el desplegament d’aquest nou sistema. Valora ara si aplicarà la mateixa taxa per a tots els usuaris del servei o bé continuarà fent distincions segons el volum de residus per municipis. Per la seua part, fonts de l’ens comarcal van recordar que l’abandó de residus pot comportar sancions de fins a 6.000 euros, segons l’actual ordenança.