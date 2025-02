Cooperatives i masoveria urbana per recuperar habitatges buits de Solsona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Solsona busca donar ús de nou a habitatges buits al municipi a través de cooperatives i de masoveria urbana, basada a rehabilitar immobles a canvi d’habitar-los per un període de temps pactat. El consistori i l’associació Repoblem organitzaran dos actes públics els dies 19 de febrer i 13 de març per donar a conèixer experiències d’aquest tipus. L’objectiu és reduir el parc de cases i pisos buits al municipi, que s’estima en 460.

L’acte del 19 de febrer estarà dedicat a la masoveria urbana. “És una solució respectuosa per donar vida a pisos buits i facilitar l’accés a un habitatge digne, accessible i econòmicament just”, va afirmar l’associació Repoblem. Així mateix, durant aquesta sessió, la cooperativa Obrint Portes exposarà experiències com la que porta a terme al Palau d’Anglesola, al Pla d’Urgell, on es rehabilita un immoble en desús com a habitatge a canvi de gestionar un forn de pa.

Les cooperatives d’habitatge seran les protagonistes de l’acte previst el 13 de març. Hi participarà Repoblem, L’Era del Mussol de Maldà (Urgell) i la cooperativa Sostre Cívic, amb més de dos dècades de trajectòria i pionera a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, en la qual la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat.

Aquestes sessions informatives se sumaran a les reunions bimestrals de la Taula de l’Habitatge de Solsona, constituïda l’estiu passat com a espai de debat i estudi integrat per administracions i agents socials.

D’altra banda, el consistori bonifica el 50 per cent de l’impost sobre béns immobles (IBI) als habitatges que formin part de la borsa de lloguer municipal, com a incentiu per als propietaris a canvi de rebaixar el preu del lloguer.