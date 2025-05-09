SEGRE

Repartits aquesta setmana més de 4.000 kg de compost gratuït

Una de les zones de tractament de la planta de Clariana. - CC SOLSONÈS

REDACCIÓ

El consell del Solsonès ha repartit gratuïtament durant aquesta setmana més de 4.000 quilos de compost procedent del tractament biològic dels residus orgànics dels municipis de Solsona, Sant Llorenç de Morunys, Olius, Cardona i pobles del Berguedà. La iniciativa s’emmarca en la Setmana Internacional del Compost, que finalitzarà demà i que aquest any porta com a lema La sostenibilitat comença amb el compost! Els veïns de la comarca poden recollir-ne a la planta de Clariana de Cardener.

