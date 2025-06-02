L'Ajuntament de Solsona i la Policia Local posen fi a una dècada de conflictes amb un acord per millorar les condicions
El nou conveni regularitza els torns de treball, les retribucions i facilita la conciliació dels agents
L'Ajuntament de Solsona i la Policia Local han arribat a un acord que posa fi a una dècada de conflictes laborals. El nou conveni, que s'ha presentat en roda de premsa aquest dilluns, millora les condicions laborals i salarials dels agents amb l'objectiu que es pugui mantenir una plantilla fixa. L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha destacat que suposa un "salt endavant en matèria de jornada, de torns de treball, d'organització interna, de retribucions i de conciliació laboral". Per la seva banda, tant el cap de la Policia Local com el delegat sindical han valorat molt positivament el document i han destacat que "per fi s'ha aconseguit un annex que dignifica la professió". El nou conveni ha entrat en vigor aquest diumenge.
El nou annex que especifica les condicions de la Policia Local es va aprovar per unanimitat al ple municipal del dijous 29 de maig i ha entrat en vigor aquest diumenge 1 de juny. L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha presentat els detalls del conveni aquest dilluns acompanyada per la regidora de Governació, Esther Espluga, el cap de la Policia Local, Josep Garcia, i el representant del col·lectiu en les negociacions, Jaume Vantolra. Tots ells han coincidit a afirmar que aquest conveni "posa fi" a més d'una dècada de malestar i conflictes laborals.
"Aquest nou acord marcarà un nou camí de col·laboració, respecte i millora de tots els agents i, de retruc, de tota la ciutadania del municipi". Així s'ha expressat l'alcaldessa de Solsona, que ha valorat molt positivament l'acord al qual s'ha arribat amb el cos de la Policia Local. De fet, Gisbert ha recordat que aquesta era una "prioritat" del mandat i que ja van començar a negociar l'any 2023. "Esperem que sigui l'inici d'una nova etapa de diàleg i confiança", ha expressat Gisbert, que al mateix temps considera que el nou conveni "posarà el comptador a zero i facilitarà la construcció de noves dinàmiques més positives, ja que tots els agents se sentiran més còmodes i més valorats".
Per la seva banda, la regidora de Governació, Esther Espluga, ha avançat alguns dels punts del nou conveni com ara la creació d'un equip de coordinació, una figura que no existia fins ara. Es tracta d'un nou òrgan que es reunirà de forma mensual i que estarà format pel cap de la policia, el representant dels treballadors, l'alcaldessa i la regidora de Governació. Segons Espluga, es tracta d'un equip que "vetllarà pel funcionament del dia a dia del cos i establirà els plans de treball, supervisarà els quadrants, entre d'altres".
Altres qüestions que regula el nou conveni són els torns de treball i els quadrants. Espluga ha explicat que es regulen també les modificacions de les jornades de treball, els descansos o els períodes de vacances. Un dels punts que generava més tensió era el de les condicions retributives i la regidora ha avançat que s'ha acordat que els agents cobrin un plus de nocturnitat. "És un dels pocs col·lectius municipals que fa torns de nit i teníem clar que això calia compensar-ho", ha expressat la regidora. També es compensen els dies festius o jornades laborals extraordinàries com la revetlla de Sant Joan o els dies de Carnaval.
El cap de la Policia Local, Josep Garcia, ha agraït l'esforç dels agents i de l'Ajuntament per arribar a un acord i creu que el nou conveni "farà un salt qualitat i de tranquil·litat" als policies. "Els agents podran treballar sabent a què es poden atendre i per qui ha de gestionar el cos també és una tranquil·litat saber fins on podem arribar", ha subratllat.
Per la seva banda, el delegat sindical i portaveu del col·lectiu de la Policia Local, Jaume Vantolra, ha destacat que el col·lectiu "fa molts anys" que reivindicaven millores i considera que el nou conveni "recull les casuístiques i dignifica la professió". Vantolra ha recordat que la Policia Local de Solsona sempre hi ha hagut una "mancança de personal" que ha provocat que hi hagi "molts forats" i això, segons ell, ha significat "un gran esforç familiar, de conciliació i sacrifici dels agents que ara quedarà compensat".
La Policia Local de Solsona està formada per un caporal i 13 agents, tres dels quals estan en excedència. Tant l'Ajuntament com el representant del cos confien que aquest nou conveni serveixi per "estabilitzar" la plantilla.