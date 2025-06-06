Solsona i Vic restauren un dels únics altars romànics pintats
El Museu de Solsona, el Museu d’Art Medieval de Vic i el Centre de Restauració de Béns Mobles han impulsat la restauració del frontal i els laterals de l’altar romànic de l’església de Sant Andreu de Sagàs, un dels cinc únics altars romànics pintats que es conserven al món. Les peces, repartides entre els dos museus, seran estudiades i restaurades per recuperar la seua unitat original. El treball culminarà amb una exposició i un estudi sobre el conjunt des de múltiples perspectives: artística, tècnica i territorial.