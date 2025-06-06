SEGRE

Solsona i Vic restauren un dels únics altars romànics pintats

Els treballs al Centre de Restauració de Béns Mobles. - A. SOLSONA

Els treballs al Centre de Restauració de Béns Mobles. - A. SOLSONA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Museu de Solsona, el Museu d’Art Medieval de Vic i el Centre de Restauració de Béns Mobles han impulsat la restauració del frontal i els laterals de l’altar romànic de l’església de Sant Andreu de Sagàs, un dels cinc únics altars romànics pintats que es conserven al món. Les peces, repartides entre els dos museus, seran estudiades i restaurades per recuperar la seua unitat original. El treball culminarà amb una exposició i un estudi sobre el conjunt des de múltiples perspectives: artística, tècnica i territorial.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking