Reclamen inversions i atendre serveis bàsics
Torà i Biosca demanen al Govern suport per afrontar projectes urbanístics i de mobilitat. Alerten de la falta de recursos
Els ajuntaments de Torà i Biosca han reclamat més suport de la Generalitat per a projectes locals i serveis bàsics. Ho van fer durant la visita al territori de la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Èlia Tortolero. A Biosca, l’alcalde, Josep Puig, va demanar finançament per arreglar un camí rural de sis quilòmetres que connecta diverses cases rurals i que servirà d’accés a un futur càmping ecològic, l’aprovació del qual es debatrà en el ple del 26 de setembre. També va reclamar suport per urbanitzar l’entrada del poble i transformar antigues granges en habitatges, amb l’objectiu de sumar fins a 300 nous habitants.
A Torà, l’alcaldessa, Isabel Torres, i la regidora Núria Vendrell van reclamar recuperar la figura de la integradora social a l’escola Sant Gil i atansar al municipi els serveis del CDIAP per evitar desplaçaments a Solsona. També van denunciar la falta de transport públic cap a l’Hospital de Manresa i la necessitat de mesures per frenar la velocitat a la C-1412.
Torres va recordar, a més, que el consistori no pot assumir en solitari el manteniment de la carretera cap a Ardèvol i va alertar de les dificultats dels petits ajuntaments per accedir a ajuts per la complexitat burocràtica. Així mateix, l’alcaldessa va avançar que el traspàs de competències en Serveis Socials des de la Segarra al Solsonès encara està en procés i no serà efectiu fins al 2026 o 2027.