Inauguren un 'pol econòmic' al Solsonès per posar en valor la fusta de Catalunya
El president Illa advoca per un canvi de mentalitat davant els reptes climàtics després dels incendis forestals i la dana del 2024
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurat avui el nou Hub Forestal de Catalunya aquest divendres a Olius, al Solsonès, amb l'objectiu d'accelerar la valorització de la fusta local i promoure la gestió forestal sostenible. El centre de recerca està especialitzat en gestió forestal, biodiversitat i bioeconomia circular, impulsant així un projecte estratègic per al sector forestal català en un context d'emergència climàtica.
Durant el seu discurs inaugural, Illa ha fet una crida a un canvi profund en la mentalitat dels ciutadans respecte als boscos catalans. "La majoria de ciutadans de Catalunya diran que tenim poc bosc i que cada cop n'hi ha menys, i és tot just al revés. A Catalunya hi ha molt bosc i cada any creix més", ha destacat el president, advertint que una gestió inadequada d'aquesta massa forestal podria provocar situacions de risc com els dos grans incendis que van afectar la Segarra i les Terres de l'Ebre aquest estiu.
El cap de l'executiu ha subratllat la necessitat d'actuar "de la mà de la ciència" per afrontar els reptes forestals i ha valorat molt positivament les possibilitats que ofereix el nou hub. "A través de la ciència hem vist com podem treure rendiment al bosc o valoritzar-los", ha assenyalat Illa, tot comprometent-se a treballar per superar obstacles burocràtics i adaptar la normativa europea a la realitat mediterrània.
Un edifici construït amb fusta del Pirineu
El Hub Forestal de Catalunya ha suposat una inversió de 3,8 milions d'euros, finançats parcialment pels Fons Climàtics que es nodreixen de l'impost sobre emissions de CO₂ dels vehicles. L'edifici, construït amb fusta contralaminada procedent del Pirineu català, ocupa una parcel·la de 3.900 metres quadrats i compta amb un laboratori per a assajos preindustrials, una unitat d'assajos i una planta de prototipatge on es desenvoluparan productes innovadors.
Transformant el sector forestal català
Antoni Trasobares, director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, ha destacat la urgència d'actuar per "recuperar els paisatges" i generar activitat social, econòmica i ambiental basada en la ciència i la col·laboració público-privada. Un dels principals objectius del hub és donar valor afegit a la fusta local, que actualment es destina majoritàriament a usos de baix valor com llenya o embalatges.
El sector de la construcció representa un 7% de les emissions globals de carboni, i l'ús de la fusta com a material constructiu podria reduir significativament aquest impacte. Segons estudis recents, cada tona de fusta que substitueix el formigó evita l'emissió de dues tones de CO₂ a l'atmosfera, fet que situa aquest nou centre com una peça clau en l'estratègia de mitigació del canvi climàtic a Catalunya.
Illa ha conclòs el seu discurs fent referència als efectes devastadors de la dana que va afectar València a finals de 2024, i s'ha preguntat: "Davant d'això, com pot ser que avui en dia encara hi hagi gent que negui els efectes del canvi climàtic?". El president ha instat a no banalitzar la crisi climàtica i a prendre mesures decidides per afrontar-la.