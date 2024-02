Agramunt i Bellpuig potencien l’educació

Els municipis d’Agramunt i de Bellpuig també tindran Pla Educatiu d’Entorn (PEE), iniciativa del Departament d’Educació que té l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social. En els últims dies, els respectius ajuntaments han fet la presentació del PEE a les seues comunitats educatives, entitats i agents locals.

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va destacar que “fomentarà la igualtat d’oportunitats”, mentre que la regidora d’Educació de Bellpuig, Imma Oliva, va afirmar que “intentarem donar resposta a les diferents necessitats educatives que puguin anar sorgint, i coordinarem i dinamitzarem les propostes en els diferents àmbits de la vida dels nens i els joves”.

En aquests moments, tant el PEE d’Agramunt com el de Bellpuig es troben en la fase de diagnosi amb la detecció de les necessitats per part dels agents implicats, que ha de servir per concretar els objectius prioritaris i les actuacions amb les quals donaran resposta. Les activitats que s’organitzen per a nens i joves de zero a vint anys pretenen fomentar la convivència, la interculturalitat, els hàbits saludables i el treball en xarxa.Val a recordar que Tàrrega fa molts anys que té un PEE i precisament des d’aquest pla es va proposar de prohibir l’ús dels telèfons mòbils en tots els col·legis i instituts de la ciutat des d’aquest curs, mesura que al seu torn va ser acceptada per totes les comunitats educatives afectades.