Impulsen una comunitat energètica local a Castellserà

L’ajuntament de Castellserà treballa per posar en marxa una comunitat energètica local. En aquest sentit, el 18 de gener passat va organitzar una sessió informativa en la qual va animar els veïns. De fet, entre el mig centenar d’assistents es va acordar constituir un grup motor, mitjançant una associació sense ànim de lucre que reuniria tant persones a nivell individual com empreses i el mateix ajuntament, a fi de valorar, definir i buscar el finançament necessari per portar a terme les primeres accions, entre les quals hi ha promoure una instal·lació fotovoltaica de consum compartit aprofitant la teulada del poliesportiu municipal. Els interessats a sumar-se a la iniciativa poden adherir-se a la nova associació de forma gratuïta, lliure i voluntària en qualsevol moment.

De cara a mitjans d’aquest mes de febrer està previst que l’ajuntament, des de la regidoria de Sostenibilitat, convoqui una segona reunió per a les persones interessades a formalitzar l’associació i grup motor que haurà d’impulsar la comunitat energètica local.Val a destacar que en la primera sessió es va comptar amb la participació de la consultora Femmes per poder conèixer de primera mà diferents propostes d’eficiència i mobilitat sostenible així com instal·lacions de generació col·lectiva, que serien alguns dels projectes, que podria contemplar la futura comunitat energètica local.Per la seua part, l’ajuntament i la consultora ofereixen als veïns, de forma gratuïta, un estudi sobre els kW òptims i els costos i estalvis de cada subministrament. Alhora, el consistori ha habilitat un correu electrònic i un espai al web municipal en què es concentra tota la informació d’aquest projecte sostenible.