Un refugi per a totes les edats

L’Espai Cívic d’Agramunt és un equipament relativament nou. Es va inaugurar el 2019, tot i que va tancar durant el lapse de la pandèmia de covid. Malgrat tot, cinc anys després està totalment consolidat entre els veïns de la localitat i en l’actualitat registra el pas d’entre 250 i 350 persones cada setmana. Moltes tardes té tots els espais ocupats, com és el cas dels dimarts. La regidora de Cultura, Amanda Cardona, destaca que el secret del seu èxit és que des del primer moment es va plantejar com un “espai intergeneracional” per la qual cosa hi tenen cabuda persones de totes les edats i amb inquietuds diverses.

En aquest sentit, l’Espai Cívic acull cursos, tallers, activitats d’entitats com la de dones Esbarjo o les que impulsa la mateixa dinamitzadora de l’equipament; serveis com el SISI o Dol de Ponent, conferències, l’espai Àgora, que cada tarda omplen els veïns per xarrar, jugar a la botifarra, el parxís, el dòmino o simplement llegir el diari o treballar; i compta també amb sala d’estudi. Cardona recorda que “des del primer moment es va plantejar com un espai polivalent, de manera que les parets es van dissenyar amb un sistema que permet moure-les fàcilment i habilitar sales més grans o petites segons la necessitat de l’activitat”.També assenyala que al tractar-se d’un equipament nou està molt ben dotat, amb sala d’informàtica i una àmplia cuina en la qual es poden organitzar tallers. L’Espai Cívic fa, a més, una important funció social, en especial, amb les persones grans. En aquest sentit, alguns dels usuaris habituals viuen sols i en cas de no assistir a la cita diària amb la baralla de cartes, la dinamitzadora comprova que no hi ha cap incidència. “Són casos molt puntuals però agraeixen aquest seguiment”, afirma la dinamitzadora, Isa Pons. Destaca també la relació que s’estableix entre els grans i els nens, per exemple, amb unes classes d’escacs en les quals els professors són els grans i els alumnes, la canalla. “Són els nens més vigilats d’Agramunt”, apunta.