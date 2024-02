Dedicaran un espai museístic a Jaume i Josep Minguell

Tàrrega disposarà d’un espai dedicat al llegat artístic dels pintors muralistes Jaume Minguell Miret (1922-1991) i el seu fill Josep Minguell Cardenyes (1959). Es tracta d’un projecte que s’inspira en els anomenats “gabinets de curiositats”, petites sales on es conserven i mostren objectes diversos destinats a l’estudi i la investigació. En aquest cas, el punt de partida serien els dibuixos previs a les pintures al fresc com a exponents del patrimoni mural realitzat per l’estirp Minguell.El Gabinet Nissaga Minguell – Pintors de frescos (nom provisional) ocuparia un espai en el Museu Tàrrega Urgell. Per obrir aquesta iniciativa cultural, l’ajuntament va acollir una reunió de treball en la qual Josep Minguell va exposar les línies estratègiques del projecte a les administracions que contribuiran a impulsar-lo.

Minguell va explicar que “aquest gabinet és una idea que naix amb molta il·lusió i que transmetrà al públic el misteri que hi ha darrere d’una pintura al fresc”. A més, va assenyalar que “Tàrrega és el lloc natural on fer realitat aquest projecte ja que tant el meu pare com jo hem nascut i viscut a la ciutat i aquesta compta amb obra molt significativa de l’estirp Minguell en diferents espais i edificis”. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que “els Minguell són artistes de reconeixement internacional i alhora molt arrelats al territori. La creació d’aquesta nova sala contribuirà a divulgar el seu llegat alhora que apuntalarà els atractius museístics de la ciutat”. El gabinet custodiaria els dibuixos previs dels frescos al costat de documents, plànols, llibres i fins i tot els pigments utilitzats en la pintura al fresc. El patrimoni mural dels Minguell també es representaria a través d’apartats de fototeca i videoteca i es completaria amb una pàgina web.La tasca dels dos pintors ha generat un conjunt de 83 cicles de pintura mural (33 Jaume Minguell i 50 Josep Minguell) estesos en 42 poblacions.