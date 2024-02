Renoven part de la xarxa d'aigua potable

L’ajuntament de Castellserà va iniciar la setmana passada les obres per renovar part de la xarxa d’aigua potable del municipi. L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que els treballs se centren a substituir una antiga canonada de fibrociment per una de nova de polietilè en un tram d’uns 200 metres de l’avinguda Anselm Clavé. Es tracta de la canonada principal que dona subministrament directe a tres carrers del poble i a gairebé 150 usuaris. Segons Pujol, “la nova canonada és molt més gran que l’antiga, fet que permetrà millorar la qualitat del servei, alhora que minimitzarem considerablement les pèrdues que teníem per fuites”. També està previst instal·lar unes comportes per sectoritzar més la xarxa perquè, en cas de reparacions o noves connexions, l’afectació del proveïment sigui al mínim d’usuaris possible.

Les obres compten amb una inversió de més de 30.000 euros, finançades en bona mesura per la diputació de Lleida a través del seu pla de salut.L’ajuntament de Castellserà té sobre la taula un projecte de més envergadura per continuar substituint les antigues canonades encara de fibrociment de la xarxa municipal. Es tracta d’un pla amb un pressupost d’uns 200.00 euros que es tirarà endavant en cas de rebre la subvenció sol·licitada a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest inclourà també un estudi per localitzar les fugues de la xarxa. Finalment, aquest 2024 s’aprovarà un pla director de l’aigua de l’ajuntament a seguir en cas de futures actuacions.