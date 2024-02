Via verda entre Agramunt i Puigverd

L’ajuntament d’Agramunt va iniciar a començaments d’any les obres de la via verda del riu Sió al seu pas pel municipi en el marc del projecte de la ruta cicloturística de la Vall del Sió, d’un total de 77 quilòmetres i que passa per les comarques de la Segarra, l’Urgell i la Noguera.

Aquesta actuació de la capital del Sió se centra en un tram de 600 metres que enllaçarà les localitats d’Agramunt i Puigverd d’Agramunt per un camí lateral de la carretera L-303. Es tracta d’un camí de terra que podrà ser utilitzat pels vianants i els ciclistes sense veure’s obligats a circular pel voral de la carretera amb el perill que això suposa.Els treballs tenen un pressupost de 135.000 euros i van a càrrec de l’empresa Pavellobsa Net Obras Y Servell SL. El termini d’execució és de quatre mesos.Un pas d’aquestes característiques entre aquests dos municipis és una llarga reivindicació dels veïns d’ambdós nuclis de població, ja que són molts els que van entre els dos pobles caminant o amb bicicleta.

Aquesta no és la primera actuació que porta a terme Agramunt en el marc de la ruta cicloturística de la Vall del Sió. A finals de l’any 2022 van culminar les obres per rebaixar el curs del riu a l’altura del pont de Ferro per evitar que col·lapsés en cas de riuades i poder reduir el risc d’inundabilitat en el tram urbà de la localitat. Aprofitant aquesta actuació, que ha estat finançada en bona mesura per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en una de les parts rebaixades, a una quota més alta, es va aprofitar per habilitar un camí que permet el pas de persones i bicis i facilita la continuació de la via verda del Sió.