La 22a fira Agr'auto tanca amb un balanç positiu

Agramunt va tancar ahir la 22a edició de la fira Agr’auto, dedicada al vehicle d’ocasió, amb bon sabor de boca. La regidora de Fires, Tamara Lombardo, en va fer una valoració “molt positiva, ja que els sis concessionaris i tallers han tancat vendes i esperen incrementar-les en els propers dies després dels molts contactes establerts”. Segons Lombardo, “tant els expositors com els visitants han valorat positivament l’ampliació del certamen a dos pavellons, fet que permetia veure els cotxes de forma més tranquil·la”. Cal destacar també una bona afluència de visitants, fet que demostra l’interès que hi ha pels vehicles d’ocasió.

Agr’auto va posar a la venda 115 vehicles, un 10% més que l’any passat, amb preus i models molt variats, entre els quals hi havia una desena de vehicles híbrids. En el marc del certamen, l’ajuntament va organitzar una xarrada sobre vehicles de gas i hidrogen a càrrec d’Arnau Macià, director de HAM, i va oferir un circuit de vehicles de ràdio control. Com ja és tradició en el marc del certamen, ahir es va celebrar la 15a edició de la Trobada Motera, organitzada pels Motorrons, que va comptar amb la participació d’un total de 425 motos.Un any més, Motorrons va organitzar l’esmorzar solidari, que va permetre recaptar 1.235,27 euros que, en aquesta ocasió, es destinaran a l’entitat Acció pels Pobles, que va nàixer arran de l’arribada de refugiats d’Ucraïna per fomentar i defensar una cultura de pau en general.