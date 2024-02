Tàrrega compta amb nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament municipal de l’avinguda de Catalunya on recentment se n’han instal·lat tres que donen servei a sis vehicles alhora. Aquests nous punts de càrrega han estat possible en el marc d’un acord amb Endesa. Des del consistori van destacar a les xarxes socials que aquesta nova instal·lació fomentarà l’estacionament de vehicles elèctrics i híbrids en aquest pàrquing municipal. Val a recordar que a mitjans de l’any 2022 Tàrrega va estrenar els primers punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la via pública, també amb un conveni amb Endesa. Estan situats a l’àrea d’aparcament de l’avinguda Onze de Setembre i a l’avinguda Barcelona. Posteriorment se’n va instal·lar un altre a la zona d’aparcament del carrer Migdia (Espai Fassina).