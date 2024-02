Viatge al passat comercial de Guimerà

Fa un segle vivien a Guimerà més de 1.400 habitants i a mitjans del segle XX aquest bonic poble medieval comptava amb gairebé un centenar de negocis en actiu, de fet a la pàgina web guimera.info n’hi ha 95 d’inventariats i mig centenar de documentats. Ara la situació és molt diferent, Guimerà té uns 250 veïns censats, tres comer· ços actius i tres bars. Amb l’objectiu de donar a conèixer el ric passat comerci· al de Guimerà i de fomentar el turisme, l’associació Viu Gui· merà va organitzar el cap de setmana passat, per tercer any, visites a diferents establiments, alguns de tancats des de fa dècades però que encara mantenen la seua essència i d’altres encara en funcionament. Àstrid Navarro, de Viu Guimerà, va explicar ahir que “Viu Guimerà va nàixer amb l’objectiu de revertir la tendència demogràfica negativa del poble i entre les iniciatives que impulsem hi ha aquestes visites que tenen lloc al febrer, un dels mesos més fluixos a nivell turístic, amb l’objectiu de donar vida al poble i ajudar els negocis que encara estan en funcionament perquè puguin perdurar, alhora que donem a conèixer el nostre passat i la nostra història, des de l’àmbit comercial i dels antics oficis que existien”. En la tercera edició de la iniciativa van participar més de mig centenar de persones que van poder descobrir un forn de pa tradicional; un obrador d’embotits centenari, una botiga d’art i artesania rural; una antiga ferreteria i una antiga botiga de queviures, electricitat i reparació i muntatge de ràdio i televisió. Entrar en alguns d’aquests establiments era com a retrocedir diverses dècades enrere ja que, en algun cas, els locals van tancar i s’han mantingut intactes malgrat el pas del temps. Els visitants consultats per SEGRE van valorar molt positivament la iniciativa, de caràc· ter gratuït, i van destacar que es van sentir molt ben acollits ja que a tots els establiments van poder escoltar les explicacions dels seus propietaris, fet que enriquia encara més la visita guiada.

Navarro va comentar que els negocis que encara segueixen actius a Guimerà s’han vist obligats a obrir botigues en al· tres pobles per poder ser rendi· bles com és el cas de Cervera o de Tàrrega i la botiga del poble l’obren només alguns dies unes hores al matí i el cap de setma· na, que és quan hi ha més movi· ment a Guimerà, especialment durant els mesos d’estiu, quan la població creix notablement i s’omple d’estiuejants. En el cas de la botiga d’art i artesania, el propietari es va instal·lar a Guimerà fa uns quants anys a la recerca de pau i de tranquil· litat per poder portar a terme les seues creacions. Obre la bo· tiga, situada en un petit carrer empedrat a prop de la torre de guaita del castell, únicament els dissabtes i treballa molt per internet o participant en fires i certàmens. Per a Viu Guimerà, aquesta és una iniciativa més de totes les que impulsen (vegeu el des· glossament) per donar a conèi· xer el poble i atreure visitants. En aquest sentit, Navarro va destacar que “són molts els que pugen fotos dels comerços a les xarxes i això ens ajuda”.

Impulsen accions per frenar el despoblament rural

Viu Guimerà va nàixer l’estiu de l’any 2020 com un moviment popular dels veïns que es van conjurar contra la despoblació rural mitjançant la promoció de l’habitatge, l’escola, els sectors productius, les empreses locals i el patrimoni cultural i patrimonial del poble, després de constatar que la població s’havia reduït un 40% en els darrers quaranta anys i que s’estava envellint progressivament. Gràcies a la implicació de més de 250 socis voluntaris, s’han portat a terme diferents iniciatives.